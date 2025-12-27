Autoridades descartan amenaza de tsunami para Chile tras terremoto en Asia

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este sábado la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, luego de un terremoto de magnitud 6,9 registrado en Taiwán, descartando cualquier riesgo para el territorio nacional.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que a través de un mensaje publicado en la red social X, señaló que el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Según los antecedentes entregados por los organismos oficiales, el movimiento telúrico se registró a las 23:05 horas (hora local) y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al sureste de Yilan, en la isla asiática.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto alcanzó una profundidad de 67,5 kilómetros, un factor clave que influyó en que el evento no provocara una amenaza de tsunami transoceánico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la tranquilidad de la población, indicando que no existe ningún peligro para las costas chilenas, aunque mantendrán los protocolos de monitoreo habituales ante eventos sísmicos internacionales de gran magnitud.

PURANOTICIA