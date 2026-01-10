Autoridades de Salud advierten por altas temperaturas, marea roja y fragata portuguesa

El Ministerio de Salud (Minsal) informó sobre las principales alertas sanitarias de la temporada estival, entre las que destacan las altas temperaturas, la contaminación de alimentos, la marea roja y la presencia de fragata portuguesa en distintas zonas del país, especialmente en las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Respecto a las altas temperaturas, el Minsal señaló que hasta la última semana de 2025 se registró un aumento significativo de atenciones por exposición al calor, con 150 casos más en comparación al mismo período de 2024. Ante el pronóstico de calor extremo entre Valparaíso y Ñuble, la autoridad recomendó mantener una adecuada hidratación, usar protector solar factor 30 o superior y evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación.

En materia de contaminación de alimentos, el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, reiteró la alerta vigente por contaminación en la leche de fórmula infantil Alfamino, haciendo un llamado urgente a no consumir el producto correspondiente a los lotes comprometidos. Además, informó que se han notificado 1.586 brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), lo que representa un aumento del 0,25% respecto a 2024, siendo la salmonella el principal agente identificado.

Sobre la marea roja en la Región de Coquimbo, la Seremi de Salud decretó la prohibición estricta de extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en la Bahía de Tongoy, debido a la presencia de microalgas tóxicas. La autoridad advirtió que el consumo de estos productos puede provocar síntomas gastrointestinales dentro de las primeras 24 horas, pudiendo evolucionar a manifestaciones neurológicas tras 48 horas.

Finalmente, el Minsal confirmó que se mantiene la prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa en Puerto Velero (Región de Coquimbo) y playa Pangal, en Maullín (Región de Los Lagos). Vilches llamó a no tocar ni manipular esta especie y advirtió que, en caso de picadura, no se debe aplicar ninguna sustancia sobre la lesión, recomendando acudir de inmediato a un centro de salud.

