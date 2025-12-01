Autoridades de Chile y Perú se reúnen este lunes para abordar el problema migratorio en la frontera

Autoridades de Chile y Perú sostendrán este lunes una reunión bilateral para abordar el problema migratorio en la frontera entre ambos países. El gobierno peruano desplegó militares en la Línea de la Concordia, mientras que las autoridades chilenas desplegadas en Arica descartaron una crisis.

La reunión se realizará de forma telemática al mediodía de este lunes y por Chile participarán el canciller Alberto Van Klaveren; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer.

El domingo en Arica, el subsecretario Ramos explicó que "tendremos un comité binacional con autoridades de Perú para abordar cinco temas claves: caracterización y perfiles de la población migrante, coordinación de experiencias de reconducción como la que aplicamos con Bolivia, intercambio de información policial, protocolos de seguridad fronteriza y el seguimiento de casos irregulares".

Confirmó que en el encuentro participarán la Cancillería, el director nacional de Migraciones y representantes de las policías. "Queremos anticipar cualquier dificultad que pueda surgir por el despliegue militar en la frontera del país vecino y asegurar que los pasos migratorios sean ordenados y seguros", dijo.

En cuanto a los migrantes en la zona, Ramos descartó una crisis y afirmó que se trata de un grupo reducido, principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos. "A cada persona se le brindará orientación sobre sus trámites y sobre los canales institucionales a los que deben recurrir. Nadie está por encima de la ley, pero esto no es el foco de la reunión; el objetivo principal es coordinar con Perú para mantener el flujo fronterizo controlado", enfatizó.

