Autoridades dan a conocer nueva flota de seguridad municipal para la comuna de Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, dieron a conocer la nueva flota de seguridad municipal.



En detalle, la Municipalidad de Maipú sumó 32 automóviles y 10 motos para patrullar las calles de la comuna, además de nuevos funcionarios de seguridad. Las nuevas herramientas se enmarcan en el plan de seguridad comunal, que incluye la instalación de luminarias, cámaras de seguridad y alarmas comunitarias.



En la instancia realizada este miércoles, Vodanovic sostuvo que "en la gestión municipal la mejor manera de decir es hacer, y en el municipio de Maipú hemos establecido el trabajo en materia de seguridad como una de las prioridades de nuestra gestión, generando una inversión de más de mil millones de pesos en poder quintuplicar nuestra flota de vehículos que van a estar haciendo patrullajes en nuestra comuna".



"Cuando llegamos al municipio hace casi dos años nos encontramos con ocho camionetas de seguridad, ninguna motocicleta y equipos que no contaban con los implementos mínimos para realizar estas labores", sumó.



El jefe comunal aseveró que "después de un trabajo serio, riguroso y responsable de harto tiempo logramos acercarnos a uno de nuestros principales compromisos, que era poder entregarle a la comuna de Maipú una flota vehicular de 32 vehículos, 10 motocicletas, el triple aumento de funcionarios dedicados a materias de seguridad y también poder dotarlos de los elementos necesarios para que puedan realizar de mejor forma su labor".



En la misma línea, puntualizó que las nuevas herramientas "nos va a permitir tener mejor presencia en los barrios y se suma a una serie de medidas que estamos implementando tanto en el recambio de más de 10 mil luminarias, la recuperación de espacios públicos en conjunto a la Delegación Presidencial y el trabajo permanente de la Subsecretaría de Prevención del Delito con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en el foco que tenemos de delitos violentos, especialmente el robo de vehículos".



Por su parte, el subsecretario Vergara señaló que "la situación de muchos municipios del país cuando llegamos al Gobierno hablaba de precariedad. Nos encontramos con que las flotas vehiculares no llegaban ni siquiera a los mínimos necesarios, con que la capacidad profesional de los funcionarios no estaba a la altura de las necesidades de las personas, con que habían cámaras que no estaban funcionando y con tecnología que no estaba disponible para complementar la labor investigativa de nuestras policías, como también de persecución del Ministerio Público".



"La comuna de Maipú es un buen ejemplo de que cuando las decisiones se toman lideradas por su alcalde, acompañado de su consejo pero también de la ciudadanía y las dirigencias, se puede avanzar, se puede revertir esa precariedad. Por esto estamos en la Cámara de Diputados discutiendo un proyecto de como fortalecer el rol preventivo de los municipios", agregó.



Asimismo, la autoridad indicó que "como Gobierno estamos disponibles para avanzar en el proyecto de ley, pero para lo que no estamos disponibles es para avanzar en policías municipales y menos que los funcionarios municipales porten armas".



"Esa es una línea que no vamos a cruzar, pero en todo lo demás hemos visto una disposición política transversal. Ese es el camino en el que estamos avanzando, con un incremento presupuestario de 65% en los recursos para los municipios, que nunca más van a tener que concursar", dijo.



A propósito de los reiterados hechos violentos registrados en la discoteca Espacio Don Oscar, Vergara aseguró que "hemos conversado con el alcalde y hemos acordado en recepcionar una propuesta que él ha estado trabajando para que los municipios tengan nuevas facultades en clausurar recintos que generan inseguridad, donde también se viola nuestra ley".



"El alcalde ha liderado cruzadas importantes en la comuna de Maipú, pero también necesitamos que tenga nuevas herramientas y que pueda sectorizar la adjudicación de permisos y cerrar los locales que generan inseguridad, revocar patentes de alcoholes y el funcionamiento de todos los emprendimientos que no contribuyen a la seguridad del país", acotó.

