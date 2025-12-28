Autoridades condenan vandalización de sitio de memoria histórica

El memorial “El Vuelo” de la comuna de San Joaquín, dedicado a 78 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, sufrió un nuevo ataque, lo que generó la inmediata condena de autoridades y organismos defensores de los DDHH. La Fiscalía Metropolitana Sur será la encargada de investigar los hechos, mientras se intensifica la preocupación por la seguridad de estos sitios de memoria.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó su rechazo en redes sociales: “La vandalización de un sitio de memoria es inaceptable y, junto con las denuncias respectivas, tenemos que condenar estos actos de forma enérgica y transversal”. Asimismo, señaló que no se puede dar espacio a la violencia política ni a quienes intentan negar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.

La Subsecretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y condena ante el atentado. Además, informó que se presentó una denuncia formal para solicitar el inicio de la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos, recalcando que actos de esta naturaleza son intolerables en la democracia chilena.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su propia denuncia, haciendo hincapié en que se trata del segundo ataque en menos de un mes. “Solicitamos a las autoridades que estas agresiones sean investigadas de manera oportuna y se adopten medidas efectivas que garanticen la protección de los sitios de memoria”, señalaron desde el organismo.

La Corporación 3 y 4 Álamos denunció que el ataque del 24 de diciembre fue deliberado y cargado de odio, recordando que el primer incidente ocurrió el 10 de diciembre, cuando fueron robadas tres de las cuatro palomas de la escultura. La destrucción de la última paloma consolidó un patrón de agresiones contra un memorial que representa a víctimas emblemáticas, entre ellas la fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana González, y varios miembros de su familia ejecutados por la DINA en 1974.

