Autoridades activan Alerta Roja por ola de calor en la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja Regional por calor extremo para la Región Metropolitana, medida que comenzó a regir durante la tarde de este domingo y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La decisión se adoptó a partir de los informes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, los cuales advierten temperaturas extremas que afectarán a diversos sectores de la región, especialmente la cordillera de la Costa, el valle y la precordillera, aumentando el riesgo para la salud de la población y la ocurrencia de emergencias asociadas.

Con la declaración de Alerta Roja, se refuerzan las coordinaciones entre los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, lo que permite una movilización oportuna de recursos para enfrentar posibles situaciones críticas, en particular incendios forestales y afectaciones a personas en condición de vulnerabilidad.

Desde las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse adecuadamente hidratados, no realizar actividad física en horarios de mayor radiación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Asimismo, se solicitó extremar las medidas de prevención para evitar incendios, evitando el uso de fuego en zonas rurales o con vegetación.

SENAPRED continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y entregará actualizaciones oportunas mientras la alerta se mantenga vigente.

