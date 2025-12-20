Autoridades aclaran alerta por ciberseguridad: no hubo fuga de datos en el Registro Civil

El Servicio de Registro Civil e Identificación salió al paso de las versiones que circularon esta semana en redes sociales sobre una supuesta filtración masiva de datos personales, asegurando que no existió ninguna fuga de información ni vulneración de sus sistemas institucionales.

La denuncia, difundida por el sitio web Vecert a través de la red social X, señalaba que el pasado 15 de diciembre se habrían visto comprometidos los antecedentes de cerca de 10 millones de personas en Chile. Sin embargo, el organismo descartó categóricamente dicha afirmación mediante un comunicado oficial.

Según detalló el Registro Civil, la alerta fue sometida a una revisión exhaustiva por parte de sus equipos de ciberseguridad, en coordinación con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y la Policía de Investigaciones (PDI). Tras este análisis conjunto, se concluyó que la información denunciada no corresponde a datos ni parámetros utilizados por el servicio en sus bases registrales o de identificación.

“En consecuencia, no existe una filtración de datos ni fuga de información desde las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, ni se ha detectado vulneración alguna a nuestros sistemas”, afirmó la institución, reiterando que sus plataformas operan con normalidad y bajo los estándares de seguridad establecidos.

