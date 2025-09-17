Aumento de dotación policial y cuarteles temporales: Presentan plan «18 Seguro» para Fiestas Patrias

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, lanzaron el plan «18 Seguro».

Durante una ceremonia realizada en la 74° Comisaría Temporal del Estadio Nacional, Cordero manifestó que “queremos que todas las familias chilenas puedan disfrutar de unas fiestas patrias tranquilas y seguras”.

“Para eso hemos diseñado un plan integral que considera tanto la prevención, como la respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad de nuestros compatriotas”, añadió.

Durante estas Fiestas Patrias funcionarán más de 270 fondas y más de 100 fiestas costumbristas a nivel nacional.

Debido a esto, Carabineros desplegará una dotación adicional de aproximadamente 10.000 funcionarios, junto con la instalación de 14 cuarteles temporales estratégicamente ubicados en la región Metropolitana, dos en Coquimbo, dos en Valparaíso y dos en la región de O’Higgins.

“Uno de los aspectos fundamentales de este plan es que las personas puedan ver al Estado presente y funcionando. No solo a través de operativos específicos, sino también mediante patrullaje permanente y visible que contribuya tanto a la seguridad efectiva, como a la percepción de seguridad de los ciudadanos”, destacó el titular de Seguridad Pública.

Este plan también contempla refuerzos especiales para la Policía de Investigaciones en materia de control migratorio, tanto en pasos fronterizos terrestres como en el aeropuerto, aumentando las dotaciones de personal para agilizar los flujos pero también intensificar los controles de seguridad.

Asimismo, contempla el plan «Ruta Segura», considerando que se estima que aproximadamente 500.000 vehículos abandonarán la región Metropolitana durante estos días.

El ministro Cordero hizo un llamado especial a la responsabilidad ciudadana. “Si maneja, no beba. Pero también es fundamental que los peatones actúen con prudencia, especialmente en horarios nocturnos y en sectores de alta concentración de personas”, añadió.

Por su parte, la ministra Vallejo recalcó que “el Estado está desplegado y preparado para que puedan festejar y sentir orgullo patrio de manera segura. Pero nunca va a ser suficiente todo el trabajo o fiscalización si es que no hay responsabilidad social ni autocuidado por parte de nuestros compatriotas. Hacemos un llamado a tomar, pero tomar conciencia”.

“Tal como lo ha dicho el Presidente Boric: si va a beber no conduzca, si va a conducir no beba, porque las personas que conducen con algún grado de alcohol se transforman en potenciales homicidas”, insistió.

