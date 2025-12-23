Aumentan cupos exclusivos para mujeres en carreras tecno-científicas y matemáticas para la Admisión 2026

Con el objetivo de potenciar la participación de mujeres en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM), el Comité Técnico de Acceso a la educación superior aumentó las vacantes destinadas en 2026 solo a mujeres en estas áreas de estudio.

En 2024, el primer año del programa Más Mujeres Científicas (+MC), 39 de las 45 universidades adscritas al sistema centralizado se sumaron a esta iniciativa. Después de dos años, ya son 44 de 47 casas de estudios las que ofrecen estos cupos -adicionales a las vacantes regulares- que buscan aumentar el número de mujeres que ingresan a carreras en estas áreas.

En total, para el Proceso de Admisión 2026, se pusieron a disposición 3.358 cupos +MC, 522 vacantes más que en el proceso anterior, cuando se ofrecieron 2.836 cupos, lo que equivale a un aumento del 18,4%. Esta cifra se alcanzó, en parte, gracias a la incorporación al programa de dos nuevas instituciones: las universidades Viña del Mar y San Sebastián.

Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, enfatizó que este programa ha sido “un avance en la promoción de la participación de mujeres en áreas STEM no solo porque abre nuevos cupos para ellas, sino también porque ha contribuido en el aumento de sus postulaciones en estas carreras. Chile necesita más mujeres creando ciencia y tecnología porque su perspectiva es fundamental, y esta es una política que va en esa dirección”.

Para postular a estas vacantes es necesario cumplir con todos los requisitos establecidos para la postulación centralizada a las carreras que participan en el programa +MC. Es decir, rendir las pruebas de admisión exigidas, tener un puntaje promedio y/o ponderado igual o superior al mínimo establecido por las universidades y postular a través del Sistema de Acceso en el periodo oficial entre el lunes 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas, y el jueves 8 del mismo mes, a las 13:00 horas. No hay una postulación adicional para estos cupos.

Luego de finalizado el proceso de postulación, los cupos +MC se establecerán siguiendo el orden de puntaje ponderado, de mayor a menor, hasta completar la cantidad que ofrece cada carrera para este programa. Los resultados de selección se entregarán el lunes 19 de enero de 2026, a las 12:00 horas.

PURANOTICIA