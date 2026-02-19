Aumentan a cinco las personas fallecidas por explosión que se provocó tras volcamiento de camión en Renca

El ministro de Salud (s), Bernando Martorell, confirmó que aumentó a cinco el número de víctimas fatales tras la explosión que se provocó luego del volcamiento de un camión en la comuna de Renca, región Metropolitana.

La autoridad informó que "se sumó una persona a lo que nos han informado de fallecidos. Como Minsal no llevamos esas diligencias, es la Fiscalía, Carabineros o PDI los que están atendiendo la situación".

Asimismo, mencionó que, "los 5 fallecidos están en el sitio de la emergencia, fallecieron ahí en el momento. No tenemos información de algún paciente que haya sido atentido y que haya fallecido".

18 personas resultaron lesionadas producto de la explosión que se provocó durante la mañana de este jueves.

"Las personas hospitalizadas están todas identificadas, no hay personas hospitalizadas que no hayan sido contactadas por sus familiares", detalló Martorell .

