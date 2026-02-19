Aumentan a 3 los fallecidos y a 10 los heridos tras explosión en Renca

A tres se elevó la cifra de personas fallecidas y a diez la de heridos, cinco se encuentran de gravedad, tras la violenta explosión registrada la mañana de este jueves en la comuna de Renca, en la intersección de Ruta 5 con General Velásquez, en la Región Metropolitana. La información de los afectados fue dada por Rodrigo Espinoza, Cuerpo de Bomberos de Quilicura.

El accidente se produjo cerca de las 08.22 horas, cuando un camión que transportaba gas se volcó en la caletera de la autopista, presuntamente tras impactar un poste. Según los antecedentes preliminares, una fuga habría provocado posteriormente una potente explosión que generó una bola de fuego visible a varios metros de altura y una densa columna de humo que se extendió por el sector norte de la capital.

La onda expansiva alcanzó a vehículos que transitaban por General Velásquez —entre ellos un bus con pasajeros y otro camión con cilindros de gas— además de casetas de seguridad y un depósito de vehículos perteneciente a una empresa de remates, que resultó con severos daños.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicaron que se trató de la “explosión de un camión que transportaba gas”, agregando que “la emergencia se mantiene en evaluación en cuanto a personas afectadas y daños estructurales”.

En el lugar continúan trabajando voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto a Carabineros y equipos de emergencia, mientras se indagan las causas exactas del siniestro y se actualiza el estado de salud de los lesionados.

PURANOTICIA