Aumenta consumo de paracetamol con intenciones suicidas entre los adolescentes

El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (Cituc) reportó un alza sostenida de sobreingesta impulsiva de fármacos de fácil acceso y bajo costo, por parte de adolescentes con ideaciones suicidas.

Entre estos fármacos, el paracetamol ha tenido un alza de 552% como agente causante de autointoxicaciones en jóvenes de 12 a 17 años desde 2006, con 158 casos ese año, a los 1.042 atendidos el año pasado. Según consigna El Mercurio, este año, hasta julio había brindado 671 atenciones similares.

Además, en estas dos décadas el Cituc atendió 36.634 casos totales de intoxicación por paracetamol. De ellos, el 35% corresponde a adolescentes y cerca del 95% a intentos suicidas en ese grupo (10.473 en el lapso).

Al respecto, el director ejecutivo del Cituc, Juan Carlos Ríos, dijo al diario que "el fármaco es seguro en dosis terapéuticas, pero las sobredosis tóxica daña el hígado. Si no se administra el antídoto en forma oportuna, obliga a trasplante hepático".

De acuerdo a esta información, la sobreingesta intencional creció en el período pospandemia, lo que coincide con los efectos que el encierro causa en la salud mental de niños y jóvenes en una fase crucial en el desarrollo de la sociabilización y de habilidades para resolver conflictos.

En tanto, el Instituto de Salud Pública descartó tomar medidas. "Reducir el tamaño de los envases no es la solución de fondo para abordar la sobredosis o el manejo inadecuado de medicamentos", señaló Jorge Canales, jefe del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos.

"La evidencia disponible no demuestra que el acceso a estos formatos sea el factor determinante. El problema radica en el autocuidado, la educación y el acceso oportuno a información y atención de salud", enfatizó.

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