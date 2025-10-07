Auditoría externa detectó falta de mantenimiento de Transelec tras apagón nacional ocurrido en febrero

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) dio a conocer el informe final de la auditoría técnica al Sistema Scada y de Telecomunicaciones de la empresa de transmisión eléctrica Transelec, auditoría independiente efectuada por la empresa especializada Quanta Technology, con motivo del apagón total registrado el 25 de febrero.

El documento levanta 38 hallazgos, la mayoría de ellos de alto nivel de criticidad e impacto. Estos hallazgos incidieron en la recuperación del suministro del Sistema Eléctrico Nacional en el apagón del 25 de febrero pasado. El informe de auditoría fue enviado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Entre los hallazgos más relevantes destacan el retraso en la activación del sistema de respaldo Scada de Transelec, el que estaba fuera de servicio, el que permite supervisar y operar a distancia el Sistema Eléctrico Nacional.

El Scada solo entró en operación de manera progresiva más de una hora y 20 minutos después de la falla, lo que afectó la visibilidad al Coordinador sobre el estado de la red en un momento crítico para la recuperación del sistema eléctrico, limitando la efectividad de las medidas del Plan de Recuperación del Servicio y la respuesta de acciones operativas durante la restitución del suministro.

Con relación al mantenimiento de la infraestructura del Scada, Quanta identificó deficiencias en mantenimiento preventivo y correctivo. Se destaca que uno de los generadores de electricidad auxiliares del edificio de comando de la empresa estaba fuera de servicio desde 2019 y había sido dado de baja en 2021, además de falta de mantención de sus sistemas de baterías de respaldo (UPS), las que habían presentado anomalías previo al 25 de febrero.

El informe íntegro que da cuenta de los eventuales incumplimientos fue remitido a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en cumplimiento del artículo 179 del Decreto Supremo N°125, y la versión pública se encuentra disponible en el sitio web del Coordinador.

El 26 de septiembre, el Coordinador Eléctrico solicitó a Transelec un plan de acción correctivo, el cual deberá ser presentado a más tardar el próximo 10 de octubre.

