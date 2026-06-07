Auditoría a Becas Chile: 1.800 beneficiarios adeudan $100 mil millones al Estado

Una auditoría del Ministerio de Ciencia al programa Becas Chile arrojó que los beneficiarios que no cumplieron con sus obligaciones suman una deuda de $100 mil millones al Estado.

Según informa hoy El Mercurio, se trata de 1.800 beneficiarios que no respondieron con los compromisos pactados.

También se detectó una concentración en la entrega de beneficios para quienes provienen de colegios privados y de algunas de las comunas con mayores ingresos, entre otros hallazgos.

La auditoría fue solicitada por la ministra Ximena Lincolao al asumir la cartera el 11 de marzo, con el “objetivo de evaluar su funcionamiento, fortalecer sus mecanismos de control y asegurar el cumplimiento de los compromisos asociados al financiamiento estatal”.

El estudio contempló más de 2 millones de datos, provenientes de 12 mil becas otorgadas entre 2008 (año en que comenzó el programa Becas Chile) y 2025.

El lunes pasado, en la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, la ministra adelantó que la suspensión de las convocatorias 2026 de Becas Chile para magíster y posdoctorado en el extranjero respondía a una “auditoría profunda” realizada por el ministerio a sus instrumentos.

En esa oportunidad, Lincolao se comprometió a tener “en menos de dos semanas” los resultados de la auditoría a ese programa y presentarlos a la comisión.

Finalmente, de acuerdo a la publicación, el informe final de la auditoría será publicado en canales oficiales.

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