Audiencia de formalización de Rodrigo Rojas Vade se aplazó para febrero de 2023

El ex convencional de la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, llegó en silencio al Centro de Justicia de Santiago, donde esperaba ser formalizado por el delito de estafa y otras defraudaciones contra particulares.

Sin embargo, la audiencia no se pudo realizar debido al paro nacional de los fiscales y el 7º Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó la formalización para el 13 de febrero a las 9:00 horas.

Aunque la prensa intentó hablar con el imputado, tanto a la llegada del Centro de Justicia como a la salida, el ex constituyente se mantuvo en completo silencio.

El que sí habló fue su abogado Tomás Ramírez, quien explicó que “la audiencia de hoy era para formalizar la investigación en contra de Rodrigo Rojas Vade. En esta audiencia la Fiscalía iba a señalar precisamente cuáles eran los hechos que estaba investigando en su contra. Iba a señalar cuál era el delito a su juicio que corresponde en este caso. Pero por motivos de la movilización de la Fiscalía y también de otros actores del mundo judicial es que se reprogramó para el día 13 de febrero”.

“Hoy día lo único que tenemos es un problema jurídico, porque los hechos investigados son precisamente aquellos que él declaró como ciertos. Él confesó públicamente que no era efectivo que él tuviera cáncer, no era efectivo que él hubiese estado bajo un tratamiento de quimioterapia, lo real es que él tuvo otros diagnósticos y que efectivamente el dinero que fue recaudado se utilizó para pagar deudas en materia de salud y, desde ese punto de vista, no tenemos ninguna diferencia con la Fiscalía en cuanto a cuáles son los hechos reales, sino que simplemente tenemos diferencias jurídicas. Esas diferencias amigas la podemos resolver exclusivamente cuando la Fiscalía diga en audiencia de formalización cuáles son los cargos que le va a imputar”, afirmó.

El abogado indicó que “según el informe de la PDI, aparece claro que su pasivo al momento de realizar la declaración de intereses y patrimonio era aproximadamente 27 millones de pesos y nosotros logramos acreditar, también, que su deuda provenía, el pasivo, provenía de aquello que debía pagar en instituciones de salud, o sea, las clínicas, exámenes, etcétera. Esa deuda es efectiva”.

