Ataques a torres de alta tensión en Valparaíso y Arauco generan condena cruzada de parlamentarios

Dos ataques a torres de alta tensión en menos de 48 horas de diferencia uno del otro generó una condena cruzada de variados parlamentarios de distintos sectores.

El primero de los ataques ocurrió en la tarde del jueves en la Región de Valparaíso, cuando se registró un fuerte estruendo que de acuerdo a los usuarios en redes sociales pudo ser percibido en Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y la ciudad Puerto.

El segundo, en cambio, tuvo lugar esta madrugada en el límite entre las comunas de Cañete y Los Álamos. Vecinos del área informaron que durante la noche del viernes escucharon tres estruendos, seguidos de un corte de energía eléctrica que duró aproximadamente 30 minutos.

En conversación con Emol, el diputado Hotuiti Teao (IND-EVO) repudió los ataques y llamó "a las autoridades de Gobierno a que dejen de mirar para el lado y pongan atención a hechos que se puedan estar replicando en el resto del país".

La diputada Camila Flores (RN), por su parte, aseguró que "esta es una situación de la máxima gravedad", y recordó al Gobierno que "nosotros aprobamos, por insistencia de ellos, un proyecto de resguardo de la infraestructura crítica y veo que ese proyecto está sirviendo para absolutamente nada, porque los ataques terroristas siguen viéndose a lo largo de nuestro país. Ya vemos que no solamente ocurre en La Araucanía y en la región del Biobío, sino que también lo estamos viviendo, para alarma de todos, en la región de Valparaíso".

El diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que "lo que podemos esperar, es una investigación que determine con claridad, y ojalá celeridad, quienes están detrás. Me parece un hecho muy grave que se intente afectar con estos actos la provisión de energía y la seguridad de la población".

Desde la Macrozona Sur, el diputado Eric Aedo (DC) insistió en que "el Estado de Excepción tiene que actuar en plenitud. Las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona de Arauco tienen que actuar con total convencimiento y convicción. Para eso, tienen que patrullar, utilizar drones, pueden estar monitoreando todos los sectores, pero de manera decidida, y una vez que logremos llegar a las personas que han cometido este atentado terrorista, lo que corresponde es aplicar la ley antiterrorista".

Asimismo Francesca Muñoz, diputada del Partido Social Cristiano, dijo que "lo ocurrido en los Álamos viene a levantar aún más las alarmas de resguardar la seguridad porque el hecho, conforme a los que se declara, fue a causa de terceras personas, por lo cual es de suma urgencia poder investigar a fondo, ya que el detonar estas torres de alta tensión implica dejar sin suministro eléctrico a la población de Cañete".

En tanto, Karen Medina, jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG) también apuntó a la medida constitucional que rige en la zona, sentenciando que "se supone que hoy nuestros militares tienen más facultades, pero el problema está en que si no tienen los apoyos tecnológicos, como drones que puedan estar sobrevolando la zona, apoyo en territorio para hacer seguimiento, para hacer coordinación y saber dónde están, qué están atacando, y hacia dónde van, es imposible atrapar a estos delincuentes".

En la misma línea, la diputada Flor Weisse (UDI) expuso que "la ministra del Interior dijo que iba a cambiar la forma en que se iba a aplicar el Estado de Excepción, que ya dejó de ser acotado, que iba a haber más despliegue de recursos humanos, de tecnología, de drones que eran de mucho alcance para evitar que los actos de terrorismo sigan avanzando. Hasta ahora no hemos visto ningún cambio. Al revés, los actos y atentados han aumentado en su gravedad, hoy se han volado torres de alta tensión, eso es puro y netamente terrorismo y no se está combatiendo".

Desde La Araucanía, el diputado Andrés Jouannet (IND) señaló que el actual "atentado reafirma que estamos bajo el terrorismo en la Macrozona Sur. Todos los días se ataca el suministro eléctrico, hay sectores donde los funcionarios que trabajan en las empresas eléctricas no pueden entrar, son atacados con disparos, con piedras. Por otro lado, hay sectores donde no se puede cobrar la luz, porque no se les permite entrar. Se les roba las camionetas, se les queman. Esa es la vida diaria de la gente que trabaja en el mundo de la electricidad, y el Gobierno la verdad es que respecto a esto no tiene respuesta, ni siquiera lo menciona".

Finalmente, el diputado Stephan Schubert (IND-REP) puntualizó que "la interrogante sigue siendo dónde está el funcionamiento de los servicios de inteligencia que permitan prever hechos como estos".

