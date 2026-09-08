Ataque desde una motocicleta deja un muerto y un herido en riesgo vital en San Ramón

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan un ataque a balazos registrado durante la madrugada de este martes en la comuna de San Ramón, donde dos sujetos que se encontraban a bordo de un vehículo fueron víctimas de múltiples disparos. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que su acompañante permanece hospitalizado en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada, en el sector de calle Ramón Barros Luco con Goycolea. De acuerdo con los primeros antecedentes, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y abordaron sorpresivamente a las víctimas mientras permanecían estacionadas.

Una de las víctimas falleció en el mismo sitio del suceso, mientras que el segundo afectado fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece en riesgo vital.

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Eduardo Jeria señaló que "mientras estaban estacionados se acerca al vehículo una motocicleta con dos sujetos, y uno de estos dispara en múltiples oportunidades a una distancia muy cercana"

"Las cámaras permitieron establecer que los sujetos estaban estacionados en un vehículo de color blanco, Hyundai, el que no tiene encargo por robo, y que una motocicleta se desplaza y los aborda de manera sorpresiva, abriendo fuego en muchas oportunidades contra ellos", añadió.

Hasta el momento no hay personas detenidas por este ataque. En paralelo, la Fiscalía y la PDI trabajan para establecer la dinámica de los hechos y determinar el móvil del crimen.

Por las características del ataque, se investiga un presunto ajuste de cuentas. Además, en el sitio del suceso se encontró numerosa evidencia balística, la que será analizada como parte de las diligencias destinadas a identificar a los responsables.

PURANOTICIA