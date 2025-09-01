Ataque con armas de fuego deja a un adolescente de 16 años muerto y a un joven de 19 herido de gravedad en Pudahuel

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un balazo en la comuna de Pudahuel, mientras que otro joven, de 19 años, resultó gravemente herido producto de este ataque con armas de fuego en la vía pública.

El hecho ocurrió en calle Aras, donde las víctimas fueron baleadas por dos desconocidos que se dieron a la fuga. Por el momento se desconocen los motivos de la agresión.

Ambos heridos fueron trasladados hasta el SAPU Gustavo Martínez, donde se verificó la muerte del menor de edad por una herida de bala en el tórax.

En tanto, el joven de 19 años fue derivado al Hospital Félix Bulnes debido a la gravedad de sus lesiones, ya que presenta tres impactos de proyectil en sus piernas, pero está fuera de riesgo vital.

De acuerdo a versiones preliminares, ambas víctimas sostuvieron una discusión con los agresores, que volvieron armados para ajustar cuentas.

El caso comenzó a ser investigado por el Equipo ECOH Metropolitano y el OS9 de Carabineros, cuyos equipos se trasladaron al SAPU, hospital y sitio del suceso para iniciar las indagatorias.

