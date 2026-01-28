Ataque armado en una pasarela de Puente Alto deja a tres sujetos heridos de gravedad

Tres heridos graves dejó un ataque armado en una pasarela ubicada en la intersección de Av. La Serena con pasaje Cancura, entre Puente Alto y La Pintana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas, un grupo indeterminado de personas efectuó varios disparos en contra de cuatro individuos, de los cuales tres resultaron heridos durante la noche de este martes 27 de enero.

Entre los heridos hay dos menores de edad y un adulto, y dos de los lesionados se mantienen en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río.

“No estamos frente a un hecho al azar ni a disparos al aire. Creemos que se trató de un ataque certero contra personas determinadas”, enfatizó Salas, quien descartó versiones preliminares que apuntaban a una situación fortuita o accidental.

En relación con este triple homicidio frustrado, el persecutor detalló que luego de conocido el delito, se instruyeron las diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI para “establecer quiénes son los autores de este ilícito”.

En el lugar del ataque, personal especializado levantó al menos 17 evidencias balísticas, lo que da cuenta de la intensidad del tiroteo.

La Fiscalía instruyó, además, el levantamiento y análisis de cámaras de seguridad del sector, como parte de las diligencias destinadas a reconstruir la dinámica del ataque.

Consultado por la eventual participación de un vehículo desde el cual se habría efectuado el ataque, el fiscal indicó que esa información aún no ha sido confirmada. “Es una hipótesis investigativa que estamos levantando y que esperamos corroborar o descartar a medida que avance la investigación”, precisó el persecutor ECOH.

Tampoco se ha determinado, por ahora, si se utilizó una o más armas de fuego. El fiscal no descartó que el ataque pueda estar vinculado a un ajuste de cuentas, aunque aclaró que se trata solo de una de las hipótesis en análisis.

“En este sector hay varias organizaciones o varias bandas que son materia de otras investigaciones, de las cuales no puedo referirme”, sentenció.

