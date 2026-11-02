Ataque armado en Cerro Navia deja un muerto y un herido grave: hay dos detenidos

La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan un ataque armado que dejó una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana. Por este hecho, dos sospechosos fueron detenidos.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes en la intersección de avenida Salvador Gutiérrez con pasaje Abrantes, donde desconocidos que se desplazaban en un vehículo dispararon contra las víctimas, para posteriormente darse a la fuga.

Los afectados, dos hombres chilenos de 24 y 33 años, fueron trasladados hasta el Hospital Félix Bulnes. Sin embargo, el segundo falleció en el recinto asistencial, mientras que el primero permanece internado en estado grave.

Debido a las características del ataque, las diligencias quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y del OS9 de Carabineros, unidades especializadas que buscan esclarecer las circunstancias del hecho y la participación de los involucrados.

Al respecto, el fiscal ECOH Marcelo Leiva señaló que "se logra la detención de dos sujetos que tripulaban el vehículo del cual se habían provocado los disparos".

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