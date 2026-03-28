Ataque armado contra repartidor de delivery en pleno Parque Almagro de Santiago

Un trabajador de aplicaciones de nacionalidad colombiana se encuentra internado en la Posta Central tras ser herido a bala durante la noche de este viernes en las inmediaciones del Parque Almagro, en el centro de la capital. El incidente ocurrió mientras el hombre, de 32 años, se desplazaba en su bicicleta por el sector.

Según los reportes médicos, el afectado permanece en estado grave y conectado a ventilación mecánica, aunque los especialistas confirmaron que se encuentra fuera de riesgo vital. Respecto a su perfil, las autoridades indicaron que el extranjero no posee antecedentes penales, pero mantiene una situación migratoria irregular en el país.

La indagatoria, liderada por el fiscal Eduardo Pontigo del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), reveló antecedentes preliminares tras analizar registros audiovisuales de la zona. El persecutor señaló que “conforme a la revisión de las cámaras, existiría una suerte de diálogo antes de que le efectuaran los disparos desde el interior del vehículo a la víctima”.

El ataque se produjo cuando desconocidos, desde un automóvil cuya patente y número de ocupantes aún no han sido identificados, abrieron fuego impactando al ciclista en su pierna derecha. Posterior a la agresión, fueron sus propios amigos quienes le prestaron los primeros auxilios y gestionaron la ambulancia para su traslado al centro asistencial, razón por la cual la fiscalía no pudo tomar su declaración de forma inmediata.

Actualmente, personal del OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros realizan peritajes en el sitio del suceso. Las diligencias se centran en el levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos con el fin de establecer la ruta de escape de los responsables y lograr su captura.

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