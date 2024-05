Ataque a carabineros en Cañete habría sido perpetrado por "al menos seis personas"

El delegado del Gobierno del Presidente Boric en la provincia de Arauco, Humberto Toro, dijo que al menos 6 personas habrían participado en el ataque a la patrulla policial que cobró la vida de tres funcionarios de carabineros en Cañete la madrugada del sábado.

En entrevista con Radio Universo, Toro afirmó que el número de personas que habrían participado en el ataque “al menos dobla la cantidad” de los carabineros asesinados, aunque no se tiene la cantidad "exacta" de involucrados en el hecho.

Además dijo que la zona del atentado "es un lugar que tiene un acceso con mucha dificultad desde el punto de vista del espacio para retroceder" y que los disparos se habrían realizado "por los dos laterales" del vehículo en el que se trasladaban los policías.

"Si uno supone eso, al menos mínimo seis personas habrían estado siendo parte de este asesinato", aseguró el delegado provincial.

La mañana de este jueves el Presidente de la República Gabriel Boric dijo que este atentado tiene “connotaciones terroristas”.

“Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir por qué la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena. Pero no le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas características la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello”.

Respeto a la investigación dijo que “hay líneas investigativas, acá no se está actuando a ciegas. Hay ciertos pedazos de hilo de donde tirar. No es que los investigadores, Carabineros, la fiscalía no sepan donde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas”.

“Se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno y además se ha solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario”, afirmó.

PURANOTICIA