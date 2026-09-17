Ataque a balazos en Quinta Normal deja un fallecido y un herido grave: ambos de nacionalidad venezolana

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan un ataque a balazos registrado durante la noche en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana, que dejó a un sujeto fallecido y a otro herido de gravedad, aunque fuera de riesgo vital. Ambas víctimas son de nacionalidad venezolana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Villasana y Vargas Fontecilla, donde, de acuerdo con los primeros antecedentes, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se reunieron con otras dos personas que se encontraban a bordo de un vehículo.

En circunstancias que son materia de investigación, los sujetos habrían efectuado varios disparos contra las víctimas para luego darse a la fuga.

Producto del ataque, uno de los sujetos falleció en el mismo lugar, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado hasta un recinto asistencial para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos equipos ya realizaron las primeras diligencias destinadas a esclarecer la dinámica del ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil del hecho.

El fiscal ECOH Héctor López informó que "las circunstancias por las cuales se conciertan para reunirse en este lugar es materia de investigación, realizando por cierto las diligencias para establecer la dinámica de esta junta que ellos tuvieron".

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