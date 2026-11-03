Ataque a balazos en Conchalí deja a un hombre de 56 años en riesgo vital

Un hombre de 56 años permanece hospitalizado en riesgo vital tras ser atacado a balazos durante la noche de este martes en el exterior de su vivienda, ubicada en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Los Lirios con 12 de Mayo, en la población El Canal, donde un grupo de desconocidos disparó en al menos 30 oportunidades contra el inmueble.

A raíz del ataque, cuatro proyectiles impactaron en la cabeza y el rostro de la víctima, quien fue trasladada de urgencia hasta el Hospital San José, recinto asistencial donde permanece en riesgo vital debido a la gravedad de sus lesiones.

Debido a las características del ataque, las diligencias investigativas quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

El fiscal ECOH Felipe Sepúlveda declaró que "lo que se sabe hasta ahora es que esta persona fue baleada fuera de su domicilio particular".

Añadió que fue alcanzada "por cuatro impactos balísticos en distintas partes de su cuerpo, fundamentalmente en la zona de la cabeza y la cara".

"Esta persona tiene aproximadamente cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo y se encuentra en riesgo vital en este momento", detalló el fiscal ECOH, Felipe Sepúlveda.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada hasta el Hospital San José, donde continúa internada en riesgo vital.

PURANOTICIA