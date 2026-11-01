Ataque a balazos durante un asado en Lo Espejo deja un muerto y dos heridos

Un muerto y dos heridos dejó un ataque a balazos que se registró la noche de este sábado en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. Los tres se encontraban compartiendo un asado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas en calle Azteca donde las víctimas fueron baleadas por desconocidos que se movilizaban en un vehículo.

Familiares trasladaron a los heridos al Cesfam "Dra. Mariela Salgado", donde murió un hombre de 46 años. Los otros dos fueron llevados al hospital Barros Luco.

Según se informó, los tres heridos tienen antecedentes, por lo que se presume un ajuste cuentas entre bandas rivales como causa del ataque.

Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la PDI.

Sobre lo ocurrido, la fiscal Sara Arce señaló que "se ha podido determinar, preliminarmente, que los lesionados habrían estado compartiendo al exterior del domicilio en calle Azteca".

"En ese contexto habría arribado al lugar un vehículo del cual una cantidad indeterminada de sujetos habrían efectuado disparos en contra de las víctimas", añadió.

En cuanto a las víctimas, dijo que son "tres sujetos masculinos, dos de ellos son hermanos, el tercero al parecer sería un amigo de estos dos hermanos. El fallecido es un hombre de 46 años".

Por su parte, el subprefecto PDI Robert Briones indicó que "tres hombres compartían un asado cuando llegó un vehículo del que descendieron sus ocupantes, quienes, armados, abrieron fuego contra ellos".

PURANOTICIA