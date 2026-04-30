Ataque a balas en Cerro Navia deja a dos jóvenes heridos: uno está en riesgo vital

Dos personas resultaron heridas a bala en un ataque con arma de fuego que se registró durante las últimas horas en la comunas de Cerro Navia.

El brutal hecho tuvo lugar en la calle Salvador Gutiérrez, donde dos amigos de 20 y 22 años fueron atacados por individuos desconocidos.

Las primeras informaciones indican que el ataque se produjo mientras se encontraban revisando su vehículo, tras sufrir un desperfecto mecánico.

Los autores de la agresión son dos sujetos que llegaron al lugar en otro automóvil.

En ese contexto se produjo una discusión, la que terminó con los disparos hacia los amigos, quienes fueron trasladados al Hospital Félix Bulnes.

Desde el centro asistencial se indicó que el joven de 20 años está en riesgo vital.

El ataque fue calificado como un doble homicidio frustrado y comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI.

PURANOTICIA