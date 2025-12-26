Atacan nuevamente memorial de familia asesinada por la dictadura, González Recabarren, en San Joaquín

Por segunda vez en un mes, el memorial de Ana González y su familia asesinada por la dictadura, además de otras víctimas, sufrió un atentado por parte de desconocidos, en la comuna de San Joaquín de la capital.

Según denunció la Corporación 3 y 4 Álamos, los desconocidos destrozaron la última paloma de la obra "El Vuelo". Hace tres semanas, sujetos robaron otras tres palomas de la escultura.

El memorial recuerda a la luchadora de los DD.HH. Ana González y cuatro familiares ejecutados por la DINA en 1974: su esposo Manuel Recabarren Rojas; sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo y su nuera embarazada Nalvia Rosa Mena.

En su cuenta de Instagram, la corporación denunció que "una vez más destrozaron el Memorial a las Victimas de Derechos Humanos en San Joaquín. No fue sólo vandalismo. Fue con odio y premeditación, justo durante la madrugada de este 24 de diciembre y cuando apenas habían pasado sólo tres semanas de que se robaran tres de las cuatro palomas que componen El Vuelo".

"El lugar también corresponde al sitio de secuestro y desaparición del esposo de Ana González, Manuel Recabarren Rojas, sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo, además de su nuera Nalvia Rosa Mena, quien se encontraba embarazada al momento de ser todos detenidos por la policía secreta de la dictadura civil militar", añadió.

"La acción y mensaje de odio se suma a otros tantos atentados a Memoriales y Sitios de Memoria en días recientes, como el constante hostigamiento a la Casa de Memoria José Domingo Cañas, a la ex Clínica Santa Lucía y también el Sitio de Memoria Providencia, en Antofagasta", agregó.

Finalmente, expreó que "como Corporación 3 y 4 Álamos, como sobrevivientes a la dictadura civil militar y también como ciudadanas y ciudadanos exigimos no sólo respeto por la memoria de las 78 víctimas de los derechos humanos de San Joaquín, sino también la oportuna investigación policial y la justicia que se nos ha negado por tantos años. Bien sabemos que sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz social".

