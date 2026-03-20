Asociación Chilena de Municipalidades solicita la designación de un fiscal preferente por amenazas a alcaldes y concejales

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezada por su presidente Gustavo Alessandri, solicitó formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un fiscal preferente para investigar las amenazas que afectan a alcaldes y concejales en el ejercicio de sus funciones, en medio del avance de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en distintos territorios del país.

La petición fue planteada durante una reunión sostenida con el Ministerio Público, instancia en la que la directiva de la ACHM expuso la preocupación del mundo municipal frente al aumento de hechos de violencia e intimidación contra autoridades locales, quienes hoy cumplen un rol clave en la primera línea de respuesta frente a la inseguridad que viven las comunidades.

“Estamos viviendo la crisis de delincuencia más profunda de nuestra historia y los alcaldes somos la primera puerta que toca el vecino; por lo mismo, no vamos a dar un paso atrás”, afirmó Alessandri.

Junto con esta solicitud, la Asociación anunció el diseño de un Protocolo Nacional de Seguridad Municipal en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de establecer manuales de procedimiento y capacitaciones técnicas que permitan fortalecer el rol coadyuvante de los municipios en el trabajo con las policías y en la persecución del delito.

Desde la ACHM subrayaron que cualquier atentado o amenaza contra una autoridad elegida democráticamente constituye un hecho de la máxima gravedad, no solo por el riesgo que implica para las personas afectadas, sino también por el impacto que tiene sobre el funcionamiento institucional y la democracia a nivel local.

En esa línea, Alessandri también planteó la necesidad de avanzar en una fuerza de tarea que incorpore no solo a las instituciones vinculadas a la seguridad y la fiscalía, sino también a las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social, con el propósito de fortalecer la prevención y abordar el problema desde una perspectiva de largo plazo.

Asimismo, el presidente de la ACHM manifestó su respaldo a la realización obligatoria de exámenes de droga cada seis meses para todos los cargos públicos, señalando que “debemos predicar con el ejemplo si queremos ganarle al flagelo de la droga que hoy afecta a nuestros barrios”.

Finalmente, la Asociación Chilena de Municipalidades reafirmó su compromiso con la protección de las autoridades locales, el fortalecimiento institucional de los municipios y la búsqueda de medidas concretas para enfrentar una crisis de seguridad que hoy golpea con fuerza a las comunas del país.

(Imagen: Asociación Chilena de Municipalidades)

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