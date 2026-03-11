Así será la ceremonia de traspaso de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso

El noveno traspaso de mando desde 1990 se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo, desde las 12:00 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ante la presencia de más de 1.200 invitados, incluidas 18 delegaciones internacionales y alrededor de 500 medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales acreditados.

A las 9:30 horas se abrieron las puertas del Salón del Honor para recibir a autoridades e invitados y desde las 11:15 horas se instalará la Comisión de Pórtico y Comisión de Reja para la recepción de autoridades que arriben a la sede del Poder Legislativo.

A las 12:00 horas, en tanto, hará ingreso al Salón de Honor el Presidente Gabriel Boric y, una vez que tome su lugar en la testera, la presidenta del Senado abrirá la sesión de Congreso Pleno, mientras que el Secretario General de la Cámara Alta dará lectura al oficio pertinente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Posteriormente, se invitará a hacer ingreso al Salón de Honor al Presidente electo, José Antonio Kast, quien tomará su lugar en la testera donde la máxima autoridad del Senado procederá a tomar juramento o promesa de su cargo. "Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes".

Una vez realizada la promesa o juramento se dejará el debido registro en el acta con las firmas de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, así como los respectivos secretarios generales.

Posteriormente, se realizará la ceremonia más significativa y republicana de la investidura, que consiste en la imposición de la banda presidencial y de las insignias de mando, en especial, la mítica piocha de Bernardo O'Higgins, la cual simboliza el traspaso del poder en nuestro país.

Tras esta ceremonia, se procederá a retirar del Salón de Honor el Presidente saliente, Gabriel Boric y su gabinete ministerial, dando así por finalizado su mandato constitucional.

Acto seguido, el Subsecretario del Interior de la nueva administración, dará lectura al decreto supremo que nombra al Ministro de Interior y se procederá a la investidura de Claudio Alvarado. Luego se le tomará juramento o promesa a los nuevos secretarios de Estado quienes conformarán el gabinete del Presidente electo.

Concluida esta ceremonia, se levantará la sesión de Congreso Pleno y se retirará investido como nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast.

PURANOTICIA