Así será el debate de este domingo que organiza Canal 13 y que tendrá a todos los presidenciables

Este domingo, Canal 13 transmitirá el tercer debate presidencial televisado, que reunirá a los ocho candidatos a La Moneda en un espacio estructurado en tres secciones: apertura, bloques temáticos y preguntas cruzadas. La emisión será entre las 20.00 y las 22.45 horas, con interrupción a las 20.40 por la franja electoral, y cobertura previa desde las 17.50 horas.
La apertura contempla un minuto inicial por candidato. Luego, se abordarán tres temas centrales: seguridad (crimen organizado y narcotráfico), economía (empleo, pensiones y “permisología”) y política/contingencia.
Cada presidenciable tendrá un minuto para responder y podrá ser contrapreguntado. Al final de cada bloque temático, se abrirá un espacio de interacción libre entre los candidatos.
Las preguntas cruzadas se dividirán en dos rondas de 12 minutos cada una. En cada ronda, un candidato formula una pregunta de 20 segundos a otro, quien dispone de un minuto para responder. El orden de intervención fue sorteado y quedó así: Parisi, Jara, Artés, Kast, Matthei, Kaiser, Enríquez-Ominami y Mayne-Nicholls.
Este será el segundo debate con participación completa. El primero fue el 10 de septiembre en Chilevisión; el segundo, en Enade, tuvo la ausencia de Eduardo Artés.
En esta ocasión, todos confirmaron su asistencia: Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Libertario), Franco Parisi (PDG), y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.
