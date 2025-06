Así se vivió el debate de las primarias presidenciales: Visión de gobernabilidad y diversidad de opinión

Este domingo se realizó el primer debate oficialista televisado “Tú Decides Primarias 2025” y la visión de gobernabilidad y la diversidad de opiniones al interior del oficialismo marcaron los puntos abordados entre los candidatos Gonzalo Winter (FA), Jeanette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS).

Particularmente, durante la instancia nuevamente salió a la palestra lo señalado por Óscar Landerretche las últimas semanas, donde enfatizó que no votaría por Winter o Jara si ganan las primarias y la advertencia que hizo al Frente Amplio de no generar “un infierno” a un eventual próximo gobierno de derecha, comparando la situación con el estallido social.



Primeramente, Winter señaló que los dichos del economista y militante socialista "esconden una incomprensión de lo que ocurrió en el estallido social, pero también la deliberada intención de no entenderlo”.

“Pensar que el estallido social es una conspiración del Frente Amplio es renunciar a hacer un análisis más profundo de los dolores que atacan a la sociedad chilena (...) Mientras en nuestro país no solucionemos esos dolores que no han sido solucionados, lamentablemente nuestro país seguirá siendo caldo de cultivo para lamentables situaciones de enfrentamiento que vivimos en el estallido social”, explicó.



Posteriormente, el candidato frenteamplista consultó a Carolina Tohá si en su gobierno su bloque mantendrá una postura clara respecto a temáticas como Palestina o el aborto, refiriéndose a la distintas voces del Socialismo Democrático.

“La certeza es mi liderazgo Gonzalo, que no es una cosa que se ha inventado hoy día, que ha estado por la unidad, cuando en Chile estábamos en una dictadura producto de la desunidad, que ha estado defendiendo los derechos del pueblo palestino desde siempre, que ha estado a favor de cumplir los acuerdos y siempre los ha cumplido, que cuando se ha equivocado ha tenido autocrítica, cosa que a otros sectores aquí no les veo”, enfatizó al respecto Tohá.

“Las voces dentro de mi comando no han tenido ningún matiz, porque Óscar Landerretche no es parte de mi comando, porque Jaime Quintana dio una opinión personal y su partido entero salió a decir que no compartía su opinión y que su trayectoria era alineada con el Estado de Chile en estas materias”, agregó la candidata.



Tras ello, Winter enfatizó que las bancadas de su partido son las que ofrecían todo lo contrario a lo propuesto por ella, a lo que respondió: “Creo que eso es, una vez más en tu campaña Gonzalo, una pasada de rosca (...) Es falso, porque el discolismo es un problema de todas las bancadas: la tuya con seguridad, la de Jeannette (Jara) con seguridad, la de (Jaime) Mulet en veinte temas. Es un problema del sistema político chileno, no de mi sector”.

Otro punto abordado fue el segundo spot presentado por la campaña de Gonzalo Winter, en el que se realizó una sátira del poder y como un grupo no determinado de hombres poderosos engañaron a las personas para sus intereses personales.

En el spot se abordaron las temáticas de las deudas por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El tono del vídeo generó críticas por parte de la centroizquierda durante la jornada del sábado.

En ese sentido, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, señaló que el vídeo de campaña de Winter sería parte de la misma caricatura que se realizó durante el estallido al período de la Concertación, que estaría criticando incluso a personas que están actualmente en el gobierno y que también esa visión fue la que cimentó el resultado del primer proceso constituyente. Así, le consultó finalmente si él creía efectivamente en aquella “caricatura” del período.

En respuesta, Winter señaló que “no hay ninguna alusión en ese spot a personas que hoy día están en el Gobierno y a partido político alguno, se trata de retratar los dolores que surgieron de una época”.

A lo que complementó: “Mi posición de la década del 90 en particular: es una buena década porque se logró consolidar una democracia, se bajó la pobreza y se logró crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó una gran herida, que es la desigualdad”.



