Así se gestó la caída de «El Gordo Álex», líder de célula del Tren de Aragua que habría planeado secuestro y muerte de Ronald Ojeda

Personal del OS9 de Carabineros, y no la PDI como se informó inicialmente, detuvo al ciudadano venezolano sindicado como autor intelectual del secuestro con homicidio del teniente Ronald Ojeda.

Se trata de Alfredo José Henríquez Pineda, 30 años, alias "El Gordo Álex", líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, quien cayó anoche en un operativo en Estación Central. Su detención se amplió para el lunes a las 11 horas.

La detención se produjo mientras funcionarios del OS9 realizaban diligencias en cumplimiento de órdenes de entrada y registro, emanadas por el Ministerio Público, en un inmueble ubicado en calle Santa Petronila, Estación Central.

En el lugar, al efectuar las verificaciones de identidad, se estableció que el sujeto mantenía vinculación con la causa que indaga la Fiscalía ECOH. De manera inmediata, se coordinó con el ente persecutor la orden de detención, la que fue ejecutada en el lugar.

En cumplimiento de lo instruido por el Ministerio Público, el detenido fue trasladado hasta la 3ª Comisaría de Santiago, donde posteriormente fue entregado a la Policía de Investigaciones para la continuidad de las diligencias, dado que esa institución posee la orden de investigar el caso.

En dicho domicilio de calle Santa Petronila, en la comuna de Estación Central, también logró otras detenciones y la incautación de especies relacionadas con otro delito investigado, esto es, el homicidio del comerciante José Reyes Ossa, "El rey de Meiggs".

Carabineros reiteró su compromiso de colaborar con todas las entidades competentes para esclarecer los hechos, subrayando que el combate al crimen organizado requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre las distintas instituciones.

PURANOTICIA