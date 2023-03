Así quedó conformado el gabinete tras los cambios en cinco Ministerios: Paritario y con 52 años de edad promedio

El presidente Gabriel Boric realizó este viernes su segundo cambio de gabinete, a un año desde que cumpla su primer año desde que llegó a La Moneda, el que se fue dilatando y aplazando hasta pasadas las 15:00 horas.

Mientras el primer enroque ministerial se produjo luego del resultado del plebiscito de salida del 4 de septiembre, este segundo movimiento ocurre en medio de las presiones del Socialismo Democrático para tener más presencia en el Gobierno y luego de una polémica protagonizada por Cancillería.

La ahora exministra Antonia Urrejola se retira luego de ser duramente cuestionada por la filtración de un audio donde se le escucha hablar con un lenguaje informal respecto al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, en el marco de las críticas de este último por el rechazo al proyecto Dominga.

En su lugar iba a asumir inicialmente Marta Maurás, del PPD. Sin embargo, la exsecretaria de la Comisión Económica de la Cepal declinó en medio de protestas levantadas por diplomáticos y por antiguos tuits relativos a la migración irregular.

Por otro lado, el cuestionado ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, protagonista de una airada discusión con una diputada, que costó el resultado negativo de la reforma tributaria, se mantuvo en su cargo, luego de ser "reprendido personalmente" por el Mandatario.

Además, dejaron sus puestos Juan Carlos García (Obras Públicas), Alexandra Benado (Deportes), Julieta Brodsky (Culturas) y Silvia Díaz (Ciencias).

¿Y quiénes son los nuevos secretarios de Estado?

- Alberto van Klaveren (Ministerio de Relaciones Exteriores): El nuevo canciller es uno de los fundadores del Foro Permanente de Política Exterior (FPPE), integrado por personeros ligados a la ex-Concertación. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y se desempeñó como agente del Estado en el litgio marítimo contra Perú en La Haya.

- Jessica López (Ministerio de Obras Públicas): Ingeniera comercial, hasta hoy se desempañaba como presidenta del Banco Estado. Designada por el Presidente Boric en dicho cargo, fue la primera mujer en encabezar dicho organismo. Es considerada cercana al Partido Socialista -no milita- y también se ha desempeñado en el sector privado, siendo presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess).

- Jaime de Aguirre (Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio): músico, productor, empresario y exdirector ejecutivo de Televisión Nacional y Chilevisión. Tiene estudios en Derecho y Música, habiendo sido parte de algunas bandas de jazz fusión, como bajista y contrabajista. Participó también en la composición de canciones ligadas a campañas de la Teletón y del himno de la campaña del NO, "Chile, la alegría ya viene". Su carrera como ejecutivo de la industria televisiva inició en 1991, cuando asumió como director de programación de TVN hasta 2002, cuando arribó a Chilevisión como director. Se mantuvo en aquella estación hasta 2015. Luego tuvo pasos cortos por Canal 13 y TVN, hasta que dejó aquella área en 2018.

- Aisén Etcheverry (Ministerio de Ciencias): Abogada de la Universidad de Chile y Masters of Laws por la University of San Francisco School of Law. Ha sido profesora invitada de la American University (Summer Law Program) y del diplomado de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sucede a Silvia Díaz quien solo estuvo seis meses en su cargo.

- Jaime Pizarro (Ministerio del Deporte): El exfutbolista y campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo asume en lugar de una cuestionada Alexandra Benado. Se desempeñó como subsecretario de Deportes entre 2007 y 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando el ministerio aún no existía. En ese período, colaboró en el desarrollo de la red de estadios Bicentenario y la llegada del Dakar a Chile.

Y tras este ajuste, el gabinete quedó compuesto con igual número de mujeres y hombres, un promedio de edad de 52 años.

Sobre la repartición política, 10 de las autoridades son independientes (Jessica López, Ximena Aguilera, Maisa Rojas, Aisén Etcheverry, Alberto van Klaveren, Mario Marcel, Luis Cordero, Juan Carlos Muñoz, Jaime Pizarro y Jaime de Aguirre).

Mientras que tres militan en el Partido Socialista (PS), (Maya Fernández, Ana Lya Uriarte y Carlos Montes).

Otros tres son de Convergencia Social (CS), (Antonia Orellana, Nicolás Grau y Diego Pardow).

Dos secretarias de Estado son parte del Partido Comunista (PC), (Camila Vallejo y Jeannette Jara).

Dos ministros del gabinete son integrantes de Revolución Democrática (RD), (Giorgio Jackson y Marco Antonio Ávila)

En tanto, una ministra (Carolina Tohá) milita en el Partido por la Democracia (PPD), una titular de cartera lo hace en el Partido Radical (PR) (Marcela Hernando), una es parte de Comunes (Javiera Toro) y otro es integrante del Frente Regionalista Verde Social (FVRS), (Esteban Valenzuela).

Las 12 ministras:

Ministra del Interior y Seguridad Pública: Carolina Tohá (PPD). Ministra de Defensa: Maya Fernández (PS). Ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segpres): Ana Lya Uriarte (PS). Ministra de la Secretaría de Gobierno (Segegob): Camila Vallejo (PC). Ministra de Trabajo: Jeannette Jara (PC). Ministra de Obras Públicas: Jessica López (Independiente, cercana al PS). Ministra de Salud: Ximena Aguilera (Independiente). Ministra de Minería: Marcela Hernando (PR). Ministra de Bienes Nacionales: Javiera Toro (Comunes). Ministra de Medioambiente: Maisa Rojas (Independiente). Ministra de la Mujer: Antonia Orellana (CS). Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Aisén Etcheverry (Independiente, cercana a RD).

Los 12 ministros:

Ministro de Relaciones Exteriores: Alberto van Klaveren (Independiente, cercano al PPD). Ministro de Hacienda: Mario Marcel (Independiente cercano al PS). Ministro de Economía: Nicolás Grau (CS). Ministro de Desarrollo Social y Familia: Giorgio Jackson (RD). Ministro de Educación: Marco Antonio Ávila (RD). Ministro de Justicia: Luis Cordero (Independiente, cercano al Socialismo Democrático). Ministro de Vivienda: Carlos Montes (PS). Ministro de Agricultura: Esteban Valenzuela (FRVS). Ministro de Transportes: Juan Carlos Muñoz (Independiente). Ministro de Energía: Diego Pardow (CS). Ministro de Deportes: Jaime Pizarro (Independiente). Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Jaime de Aguirre (Independiente).

