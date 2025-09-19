Así fue la última Parada Militar del Presidente Gabriel Boric: Llena de tradiciones

La jornada de este 19 de septiembre estuvo marcada por la tradicional Parada Militar en la elipse del Parque O'Higgins, un evento cargado de simbolismo que representó la última ceremonia de este tipo bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien dejará su cargo en marzo próximo.

El Mandatario arribó en el clásico Ford Galaxie, vehículo que debió someterse a tres revisiones técnicas antes de quedar en condiciones para la ceremonia. Al descender, fue recibido por la capitana del Ejército Francisca Valdés y, posteriormente, por el comandante en jefe de la institución, Javier Iturriaga, quien también encabezó su última Parada Militar en este rol.

La actividad coincidió con varias fechas conmemorativas: los 215 años del Ejército, los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y los 110 años desde que el 19 de septiembre fue declarado Día de las Glorias del Ejército. En esta edición participaron 8.334 efectivos: 4.833 del Ejército, 1.260 de la Armada, 951 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y 1.290 funcionarios de Carabineros.



Durante la ceremonia, Boric recibió el saludo del Club de Huasos Gil Letelier, compartió el tradicional brindis de chicha en cacho junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y autoridades presentes, y presenció un esquinazo con tres pies de cueca. Tras la solicitud de autorización encabezada por el general de división Alejandro Ciuffardi, se dio inicio oficial al desfile.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando 21 paracaidistas de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales se lanzaron desde 3.000 metros de altura. La maniobra conmemoró los 60 años de la unidad y mereció el reconocimiento del Presidente, quien calificó la presentación como “impecable”.

El desfile incluyó a 3.947 hombres y 886 mujeres del Ejército, 939 hombres y 321 mujeres de la Armada, 767 hombres y 184 mujeres de la FACh, además de 835 hombres y 455 mujeres de Carabineros. La brigada canina volvió a despertar aplausos, con la presentación de los cachorros que serán “los detectores de drogas en espacios confinados, en los rincones más inaccesibles”.



El cierre estuvo a cargo de distintas escuelas militares, como la de Suboficiales y la de Caballería, además del regimiento escolta presidencial, completando así una Parada Militar que combinó tradición, simbolismo y despedidas.

PURANOTICIA