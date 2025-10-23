Así es el perfil de las personas que votarían por Evelyn Matthei en las Presidenciales

La más reciente edición de la encuesta «Pulso Ciudadano», elaborada por la empresa Activa, entregó un análisis detallado sobre los perfiles de los votantes de los principales candidatos presidenciales con miras a la elección del 16 de noviembre.

En el caso de Evelyn Matthei, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y carta del bloque de centro-derecha Chile Vamos, el estudio revela un panorama definido respecto de quiénes conforman su principal base de apoyo.

De acuerdo con los resultados, el electorado de la ex Alcaldesa de Providencia está compuesto mayoritariamente por mujeres y concentra una alta presencia en el segmento de mayores de 50 años, mientras que su respaldo disminuye entre los votantes más jóvenes. Asimismo, presenta un mejor desempeño en los grupos socioeconómicos medio-altos y entre quienes son de centro-derecha y centro.

Con una marcada diferencia, el detalle del estudio muestra que el 60,4% de sus votantes son mujeres, mientras que los hombres representan el 39,6%.

Por zona, un 42,1% de los votantes de Matthei residen en la región Metropolitana. Más equiparadas se encuentran las otras zonas del país, con un 21,2% que vive en la zona central; un 18,6% que vive en la zona sur; y un 18,1% que lo hace en la zona norte.

Por rango etario, el estudio muestra que por amplia mayoría, los votantes de la carta de Chile Vamos están en el rango de 50 años o más, con un 54%. Mucho más atrás se ubican los de 41 a 50 años, con 18,3%. Le siguen los de 31 a 40 años, con 16,1%; para dejar en último lugar a los más jóvenes, entre 18 y 30 años, con sólo 11,6%.

Como era de esperar, un importante 78,5% de los votantes de la ex Ministral del Trabajo desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric en el Gobierno, con un 12,9% que de todas maneras lo aprueba y un 8,6% que manifiesta no saber.

El análisis muestra que por grupo socioeconómico (GSE), un 49,8% pertenece al grupo D y E. Más equiparados están el resto de los segmentos, con 20,7% que pertenece al grupo C2; con 18,7% que es del C3; y con 10,9% que corresponde al C1.

En cuanto a la posición política de sus votantes, «Pulso Ciudadano» revela que un 34,4% dice ser de centro-derecha y sólo un 8,3% está en el centro. No obstante, un importante 40,1% manifiesta que no tiene posición política. Incluso, hay un 5% que es de centro-izquierda. Finalmente, un 12,1% de sus votantes señaló que no sabe.

