Asesor económico de Jara califica de "bastante razonable" la propuesta de regularizar migrantes sin antecedentes penales

El asesor económico de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, valoró la idea del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien apuntó a regularizar a los migrantes sin antecedentes penales y que hayan desempeñado funciones en faenas agrícolas.

En conversación con CNN Chile, Escobar aseguró que la idea “es bastante razonable. Una de las cosas que dijo él y que dijo Luis Mayol también, y que es bien importante, es que en teoría los trámites son muy razonables, porque se pondría término a esto de que los trabajadores entran a Chile, se ponen a trabajar y que seis meses después todavía no tienen la visa temporal”.

Al ser consultado sobre que se debería hacer con los migrantes, el asesor económico de Jara dijo que “yo lo que le escuché a Walker esta mañana, estuve en reunión con él, es que ellos saben exactamente quiénes son las personas que trabajaron con ellos en el pasado y que les gustaría recontratar. A eso a mí me parece que lo más lógico es registrarlo y legalizarlo”.

En cuanto a las capacidades de Chile para regularizar a 360.000 personas, Escobar recalcó que “bueno, están aquí ya. No necesariamente, nosotros tenemos que hacer una selección, y creo que eso es lo que ha dicho mi candidata también, tenemos que hacer un grupo con quiénes de esas personas queremos que se queden en el país, y los demás se tendrán que ir”.

Respecto a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre que Chile no tiene capacidad para más migrantes, sostuvo que “en el mundo entero este es un problema. No hay ningún país que yo conozca, a no ser que usted me informe de lo contrario, que haya resuelto el problema, ni uno”.

PURANOTICIA