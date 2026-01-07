Asesor de ministro Elizalde sufrió robo de notebook en Conchalí con eventual información sensible

Un asesor del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sufrió el robo de un computador fiscal con eventual información sensible, mientras se encontraba efectuando una compra en un supermercado de la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

El robo ocurrió en la tarde del día martes en el estacionamiento de un supermercado Líder ubicado en Avenida Independencia, donde el afectado, un profesional de 51 años y nacionalidad chilena, dejó su automóvil. Al regresar notó un vidrio fracturado y la falta de su notebook.

Al respecto, el fiscal Felipe Olivari informó que “se instruyó que personal del Departamento OS9 de Carabineros, junto con apoyo de Laboratorio Criminalística realizaran las primeras diligencias”.

Por su parte, el capitán Héctor Casanova indicó que "el notebook lo utilizaba para ejercer funciones del Ministerio del Interior".

En cuanto al contenido del computador, el oficial señaló que, según el afectado, “mantendría información atingente a su cargo, la cual está en carácter de investigación”.

