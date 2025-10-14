Asesor de Kast aclara controversia por columna y afirma que en "ningún caso" todos los funcionarios son "párasitos" del Estado

Tras la controversia generada por su columna titulada “Parásitos” publicada en La Tercera, el asesor de la campaña de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, aclaró que sus críticas no estaban dirigidas a Chile Vamos.

En entrevista con T13 Radio, afirmó que “esa es una crítica que no incluía a Chile Vamos en ningún caso. Yo fui funcionario del Gobierno del Presidente Piñera, el Presidente Piñera tuvo muchos errores, pero tuvo increíbles aciertos”.

Valenzuela también se refirió a las interpretaciones que surgieron tras la publicación, señalando que “a todos mis amigos que muchos se sintieron ofuscados con esa interpretación, en ningún caso son todos los parásitos todos los funcionarios públicos, tampoco todos los de izquierda o de derecha”.

En ese sentido, subrayó que “es una crítica política y la reacción también es política, yo estoy seguro que muchos de ellos saben lo que está ahí y no se sienten aludidos, porque quizás no se sienten parásitos, pero usan esto políticamente también. A nosotros nos tildan de extremos todos los días y yo no me siento extremo”.

Respecto a la exposición pública que generó el texto, comentó que “el que el asesor se vuelva noticia como ocurrió en esta ocasión, no va conmigo (...) aquí se dieron las circunstancias y creo que es parte del ejercicio de la refriega política el sobre interpretar cosas y sacar conclusiones”.

En cuanto al fondo del debate, Valenzuela defendió la visión doctrinaria de su sector sobre el rol del Estado: “el tema del ajuste del Estado, del Estado funcionando para las personas, no para los políticos es un tema estructural de nuestra doctrina política y siempre lo hemos defendido de la misma manera”.

Desde su experiencia en el sector público, explicó que “la función pública para quienes hemos trabajado en el Estado, que tampoco es sorpresa todas las publicaciones que salieron durante el fin de semana (...) trabajé en el Ministerio de Hacienda (...) conté también mi experiencia en el ADP”.

Y agregó: “yo creo que el Estado es fundamental, los funcionarios públicos son de verdad la inmensa mayoría tremendas personas que sirven al país, no es sólo una función, es una función de servicio al país. Por tanto, nada más lejos de la intención de esa columna, establece que todos los funcionarios públicos contratados por este gobierno, que todos los funcionarios públicos que sirvieron en el Gobierno anterior o de la Concertación son parásitos”.

No obstante, Valenzuela insistió en que existen casos de abuso que deben ser abordados: “yo trabajé en el Gobierno y no me siento un parásito, pero que existen personas que abusan del Estado existen, que existen personas que usaron licencias médicas para salir fuera del país existen”.

Y añadió: “hay funcionarios públicos que abusan y en el gobierno central, en Carabineros, en las Fuerzas Armadas hay cientos de casos, hay funcionarios en el Congreso que abusan de su cargo, hay diputados que han cometido ilícitos que están condenados, formalizados, todos esos forman parte de esa estructura de personas que abusan del Estado”.

Finalmente, subrayó que el objetivo de su crítica no es moralizante, sino programático: “en eso queremos apuntar a hacer algo distinto, no desde una altura moral, nosotros estamos fijando una línea de acción”.

