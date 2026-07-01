Asesinan de un disparo a adolescente de 17 años tras discusión en Lo Prado

La Fiscalía ECOH Metropolitana y el OS9 de Carabineros investigan el homicidio con arma de fuego de un adolescente de 17 años, cometido en la vía pública de Lo Prado.

El crimen ocurrió en la intersección de calles Santa Luisa con San Germán, donde la víctima fue asesinada de un disparo por un sujeto, en el marco de una discusión.

La víctima fue trasladada al SAR de la comuna, donde se constató su fallecimiento producto de un impacto de proyectil en el tórax.

El sospechoso aún no ha sido detenido, pero estaría identificado.

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo señaló que "hay testigos presenciales que dan una individualización de una persona, pero ello tiene que ser corroborado con otro tipo de pruebas".

Por su parte, el teniente Daniel Rojas, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), indicó que "estamos trabajando en un proceso investigativo complejo, bajo una cierta hipótesis de un contexto donde se genera una interacción poco clara".

"Solamente se maneja la participación de una sola persona que habría provocado en este caso el fallecimiento de este menor", complementó.

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