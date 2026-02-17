Asesinan a balazos a ciudadano venezolano en puente Recoleta

Un ciudadano venezolano de 37 años años fue asesinado a balazos en el puente Recoleta de la comuna del mismo nombre, por un sujeto que se dio a la fuga a pie.

El crimen ocurrió en las últimas horas de la tarde del lunes cuando la víctima caminaba sola y fue atacada por un sujeto solitario que le disparó en múltiples ocasiones.

Cuatro proyectiles impactaron al hombre en la cabeza, abdomen y una pierna, por lo que murió en el mismo lugar, pese a que transeúntes intentaron ayudarlo.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada Homicidios de la PDI, que ya realizaron diligencias en el lugar.

Al respecto, el fiscal ECOH Gamal Massú confirmó que "se trata de un ciudadano venezolano con residencia en Chile que fue objeto de múltiples disparos, cuatro, y dentro de ellos en el cráneo, pierna y abdomen, y a raíz de eso resulta fallecido".

