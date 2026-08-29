Asesinan a adolescente de 17 años en Puente Alto: Le dispararon desde el interior de un vehículo

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan el asesinato de un adolescente de 17 años que murió de un disparo, la madrugada de este sábado, en la comuna de Puente Alto.

El crimen ocurrió a la salida de un block de departamentos de calle El Sauce, sector Bajos de Mena, donde desconocidos le dispararon a la víctima desde un vehículo.

Tras el ataque, el joven fue trasladado al consultorio Raúl Silva Henríquez, donde se constató su fallecimiento. El caso comenzó a ser investigado por el Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

La fiscal ECOH Camila López informó que el adolescente resultó herido "con un impacto balístico en la parte cervical"

Añadió que "algunos sujetos habrían pasado en un vehículo y realizado diversos disparos en contra de la víctima".

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