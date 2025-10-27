Aseguran que acusación constitucional contra Pardow cuenta incluso con apoyos del oficialismo

El diputado Jorge Alessandri (UDI) abordó la acusación constitucional anunciada contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

En entrevista con Radio Infinita, el legislador reveló que la iniciativa estaría recibiendo respaldo desde sectores oficialistas. “Nosotros como oposición estamos 12 votos abajo en la Cámara, por eso perdemos la mayoría de las acusaciones, pero esta es distinta, me han llamado muchos parlamentarios oficialistas para decirme, por favor, guárdenme un espacio para una firma en la acusación”, afirmó.

Alessandri sostuvo que el apoyo a la medida trasciende las fronteras partidarias y que su viabilidad no dependería de una votación estrecha. “Hay diputados interesados en apoyarla, de lado y lado, por supuesto que esto está también impactado con la elección de tres semanas más, pero yo creo que tiene mucha viabilidad y no va a ser algo voto a voto. Va a ser algo que va a ser algo holgado en la votación”, señaló.

El parlamentario destacó el carácter transversal del impacto generado por los errores en las cuentas de luz, enfatizando que se trata de un tema que afecta a toda la ciudadanía. “No recuerdo una acusación constitucional tan transversal en el daño que hizo. Todos los chilenos pagan cuenta de la luz, de Arica a Punta Arenas, de izquierda a derecha, de conservadores a liberales, por lo tanto, esto es un tema muy grande, mucho más grande que una coalición política”, expresó.

En otro plano, Alessandri comentó el debate televisivo realizado la noche anterior, destacando el desempeño de la alcaldesa de Providencia. “Me pareció que estuvo muy bien Evelyn Matthei y también otros candidatos del oficialismo, pero evidentemente hace falta un poquito más de quizás contra pregunta, más dinamismo”, observó.

Consultado por los dichos de Matthei sobre la relación con los países BRICS, el diputado marcó una distinción entre vínculos comerciales y afinidades políticas. “Yo creo que una cosa es el comercio y otra es la afinidad política y tienen que ir por cordones separados”, dijo, agregando que “nosotros tenemos que tener comercio con todos, especialmente con los grandes como India, y tenemos que tener, por supuesto, que afinidad política, ideológica, es otro canal”.

Finalmente, Alessandri se refirió al escenario de una eventual segunda vuelta presidencial, subrayando la necesidad de unidad en el sector. “Ese día la derecha tiene que estar unida porque el contrincante es la candidata del Partido Comunista”, advirtió.

En ese sentido, comprometió su presencia en el acto de cierre, independientemente del candidato que avance. “Yo, al menos, diputado de Santiago, voy a estar ese día arriba del escenario, por supuesto con Evelyn Matthei, pero también si pasa Keiser o si pasa Kast, voy a estar también ahí, porque es demasiado grande lo que se juega para Chile”, concluyó.

