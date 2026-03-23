Asalto a funcionarios de civil de la PDI termina con dos heridos y dos detenidos en Buin

Dos delincuentes heridos y otros dos detenidos fue el resultado de un asalto frustrado a un grupo de funcionarios de la PDI en una bencinera de Buin.

Según los primeros antecedentes del hecho, los antisociales intentaron robarle a un detective, aunque sin darse cuenta de que integraba una comitiva policial.

El insólito hecho se registro en la madrugada de este lunes, cuando un grupo de 12 policías, a bordo de cuatro vehículos, integrantes de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Concepción, vestidos de civil, estaban realizando compras en la estación se servicio, tras realizar un operativo antidrogas en La Serena y Santiago.

En esas circunstancias, desde un vehículo -con encargo por robo, según se descubrió posteriormente- descendieron cuatro delincuentes armados que intentaron asaltar a uno de los funcionarios. El resto de los detectives repelieron el atraco a balazos, con el resultado de dos antisociales heridos y otros dos detenidos.

Tres de estos antisociales son menores de edad y los cuatro registran antecedentes policiales. Además, en el vehículo de la banda fueron incautadas dos armas de fuego, una de ellas adaptada, y otros elementos para cometer robos, como cuchillos, martillos y otros elementos contundentes. El caso será investigado por el OS9 de Carabineros.

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