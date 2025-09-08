Asaltante baleó a dos personas en paradero de Puente Alto tras oponer resistencia al robo: una de las víctimas recibió cuatro disparos

No se detiene la violencia con armas de fuego en la zona sur de la Región Metropolitana. Nuevamente la comuna de Puente Alto se vio afectada por un ataque a balazos, esta vez en un paradero de la locomoción colectiva, donde se produjo un asalto frustrado.

El hecho se registró este lunes alrededor de las 6:30 horas en Santa Rosa con Pasaje Punta Chilén, donde un sujeto armado intentó robar sus pertenencias a las personas que esperaban transporte. Las personas opusieron resistencia, el sujeto disparó y se dio a la fuga.

En información preliminar, dos personas resultaron heridas en abdomen y en sus piernas. Las víctimas se encuentran fuera de riesgo vital y el procedimiento está en desarrollo por parte de Carabineros.

Los heridos son un hombre haitiano y un joven de nacionalidad chilena con cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo.

PURANOTICIA