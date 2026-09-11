Asaltan y maniatan a matrimonio de adultos mayores en La Reina y huyen con su automóvil y 35 millones de pesos en especies

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un asalto en su domicilio de la comuna de La Reina, donde fueron maniatados por dos delincuentes.

El hecho ocurrió cuando los antisociales ingresaron a la vivienda y sorprendieron al dueño de casa, un coronel en retiro del Ejército, y su esposa.

Tras amenazarlos y maniatarlos, los delincuentes se apoderaron de joyas, especies de valor y escaparon en el vehículo de las víctimas, todo avaluado en $35 millones.

La Fiscalía Metropolitana Oriente dejó la indagatoria a cargo de la Brigada de Robos (BIRO) Oriente de la PDI, que ya realizó las primeras diligencias.

Al respecto, la inspectora Bárbara Cancino señaló que "dos sujetos habrían ingresado al inmueble y maniatado a las víctimas, sustrayendo múltiples especies de valor desde el interior, avaluado en alrededor de 35 millones de pesos".

De igual forma, la oficial de la policía civil añadió que las víctimas "se encuentran bien, no fueron agredidas y estaban solamente con el shock del momento".

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