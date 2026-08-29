Asaltan vivienda de abogado del caso Bruma y roban únicamente su notebook con antecedentes sobre la investigación

La eventual vinculación con el caso Bruma es una de las hipótesis que deberá esclarecerse luego del violento asalto sufrido por Hugo Martínez, abogado integrante del equipo jurídico de la causa, desde cuya vivienda fue sustraído un computador que contenía información relacionada con la investigación.

El hecho ocurrió el miércoles en San Pedro de la Paz, cuando entre cuatro y cinco sujetos habrían ingresado al domicilio del profesional mientras su pareja se encontraba sola en el lugar.

De acuerdo con el relato entregado por Martínez, uno de los individuos habría permanecido junto a la mujer, reteniéndola y amenazándola, mientras los demás se dirigieron hasta una oficina ubicada en el segundo piso de la propiedad.

Una vez allí, los desconocidos registraron cajones, repisas y distintos espacios de la habitación. Sin embargo, según el abogado, terminaron llevándose únicamente su notebook de trabajo.

“El día miércoles recién pasado, entre 4 y 5 individuos ingresaron a mi domicilio con el principal objetivo de sustraer mi notebook, con el cual trabajo y tengo importantes antecedentes de la causa Bruma”, afirmó Martínez según consigna radio ADN.

El profesional explicó que el computador no solo almacenaba información vinculada directamente con la causa, sino también antecedentes de nuevas diligencias que se encuentran preparando.

En particular, señaló que en el equipo existe información sobre “una pericia internacional extranjera que estamos preparando como oficina”.

Las circunstancias en que ocurrió el asalto llevaron al abogado a plantear sus dudas respecto de si se trató únicamente de un delito contra la propiedad o si podría existir alguna relación con el trabajo que desarrolla en la causa.

Martínez aseguró que “tenemos sospechas de que esto está altamente relacionado con la causa Bruma”.

Tras conocerse el asalto, el abogado Rafael Poblete pidió a la Fiscalía que los antecedentes del episodio sean incorporados a la investigación principal del caso Bruma.

La solicitud busca que se pueda esclarecer tanto el móvil detrás del ingreso al domicilio como las razones por las cuales los sujetos sustrajeron el computador que contenía documentación de la causa.

Por ahora, la posible conexión planteada por el equipo jurídico corresponde a una hipótesis que deberá ser establecida o descartada mediante la investigación.

Las diligencias deberán determinar quiénes participaron en el asalto, el destino del notebook sustraído y si la selección del equipo informático estuvo efectivamente relacionada con los antecedentes almacenados en su interior o con la investigación del caso Bruma.

PURANOTICIA