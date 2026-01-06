Asaltan Catedral Metropolitana de Santiago y sustraen valiosos objetos litúrgicos

La Catedral Metropolitana de Santiago fue escenario de un asalto durante la madrugada, en el que delincuentes sustrajeron “objetos litúrgicos de alto valor espiritual, histórico y material”, según informó el Arzobispado a través de un comunicado.

El obispo auxiliar de Santiago, Mons. Alberto Lorenzelli, explicó que los responsables ingresaron al templo tras forzar candados, cadenas y sistemas de seguridad. “Entre lo robado se encuentran principalmente candelabros y piezas de plata, con una larga historia ligada a la vida de la Iglesia de Santiago”, detalló.

Lorenzelli subrayó la dimensión simbólica del daño: “El valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quién ha construido y de quién ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”.

El obispo lamentó la inseguridad que afecta a los templos: “Es muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas y dolores”.

Se informó que Carabineros inició las diligencias correspondientes para determinar la cuantía del robo y ubicar a los responsables del hecho

