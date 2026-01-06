Asaltan Catedral Metropolitana de Santiago y sustraen valiosos objetos litúrgicos

Mediante un comunicado, el Arzobispado lamentó el hecho y el valor material de los objetos sustraídos, los cuales cuentan con una larga historia vinculada a la vida de la Iglesia de Santiago.
La Catedral Metropolitana de Santiago fue escenario de un asalto durante la madrugada, en el que delincuentes sustrajeron “objetos litúrgicos de alto valor espiritual, histórico y material”, según informó el Arzobispado a través de un comunicado.
El obispo auxiliar de Santiago, Mons. Alberto Lorenzelli, explicó que los responsables ingresaron al templo tras forzar candados, cadenas y sistemas de seguridad. “Entre lo robado se encuentran principalmente candelabros y piezas de plata, con una larga historia ligada a la vida de la Iglesia de Santiago”, detalló.
Lorenzelli subrayó la dimensión simbólica del daño: “El valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quién ha construido y de quién ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”.
El obispo lamentó la inseguridad que afecta a los templos: “Es muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas y dolores”.
Se informó que Carabineros inició las diligencias correspondientes para determinar la cuantía del robo y ubicar a los responsables del hecho
PURANOTICIA