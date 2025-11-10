Asado con consumo de alcohol en Santiago 1: Las hipótesis que maneja Gendarmería sobre el ingreso de los elementos

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirió a las medidas tomadas luego de los videos que han circulado, donde se ve a reos haciendo un asado y bebiendo alcohol al interior de la cárcel Santiago 1.

“A todas luces estamos frente a un hecho evidentemente irregular, gravísimo, que nos interesa abordar con seriedad y sancionar con máximo rigor", indicó el director.

Pérez recalcó que "por supuesto que no está permitido el ingreso ni el consumo de elementos y sustancias abiertamente prohibidas como es el alcohol, ciertos medicamentos sin prescripción médica ni drogas".

“Allí es donde entonces nosotros nos cuestionamos fuertemente, más allá de los datos que ha revelado, cuál es el papel que cumple Gendarmería de Chile a través de los agentes estatales que somos nosotros, de presencia in situ para detectar y poner freno a situaciones irregulares como esta oportunamente", añadió.

Asimismo, detalló que en el módulo 35, donde ocurrieron los hechos, hay 569 personas privadas de libertad, quienes son custodiados por dos gendarmes.

“Es imposible, materialmente imposible para un ser humano normal poder tener control sobre una muchedumbre tan abundante de 569 personas a través de dos Gendarmes, pero sí consideramos que debió existir al menos una alerta de lo que estaba ocurriendo en el interior para haber coordinado un procedimiento", indicó.

El director mencionó que se encuentra en curso un sumario administrativo y que van "a remeter contra los funcionarios que eventualmente hayan faltado a sus deberes, ya sea a jefatura o a los que faltaron a sus controles in situ".

"Los intentos se encuentran aislados y estamos solicitando al tribunal autorización para sacarlos del establecimiento", detalló.

Respecto de las indagatorias que se han realizado, el director nacional de Gendarmería dijo que se manejan tres hipótesis respecto del ingreso al penal Santiago 1 de los elementos empleados en el asado.

“Una de ellas es el pelotazo; otra vía es la falta o deficiencia en los controles de encomiendas y visitas, y otra vía probable de ingreso de elementos y sustancias prohibidas es la circulación de funcionarios desde y hacia el interior del establecimiento“, indicó.

“Allí es donde entonces tenemos que con rigor establecer fehacientemente cuál es la hipótesis que cobra más fuerza, pero a todas luces estamos frente a un hecho evidentemente irregular, gravísimo, que nos interesa abordar con seriedad y sancionar con máximo rigor”, concluyó.

