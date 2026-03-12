Arturo Squella y primer discurso del Presidente Kast en La Moneda: "Vi un componente de sentido de urgencia"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el inicio del Gobierno de José Antonio Kast y al primer discurso del Mandatario.

En conversación con radio Duna, el senador sostuvo que el comienzo de la nueva administración marca el inicio de una etapa de trabajo inmediato. “Hay que ocuparse, es parte de lo que hemos estado preparando”, precisó.

En cuanto al discurso presidencial, el timonel de republicanos sostuvo que “el mensaje es bien claro, vi un componente de sentido de urgencia que a eso no le haremos el quite”.

Asimismo, dijo que en cuatro años el Gobierne debe revertir la "situación que es muy dramática en el ámbito de la seguridad pública, que es bastante apremiante desde el punto de vista económico".

Respecto al tono del discurso del Presidente Kast, Squella destacó que “vi una señal de hablarle a todos los chilenos”.

Por otro lado, el líder del Partido Republicano abordó el avance del proyecto de sala cuna universal y recalcó que “tenemos un compromiso con sacar el proyecto. Va a haber Sala Cuna Universal si o sí”.

PURANOTICIA