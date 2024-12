Artista urbano Balbi el Chamako fue golpeado y encañonado junto a su familia durante turbazo a su casa en La Cisterna

Un turbazo se produjo en la comuna de La Cisterna, donde un grupo de delincuentes irrumpió violentamente en el domicilio del cantante urbano Balbi el Chamako, nombre artístico de Patricio Oñate.

El hecho se registró a la 3 de madrugada de este viernes en calle Río de Janeiro, cuando la víctima se encontraba con su pareja y sus hijos de 1, 2 y 11 años.

Los antisociales usaron una escalera para ingresar por la pieza del hijo mayor para luego, ya al interior de la vivienda, amenazar al cantante, al que golpearon para entregara las especies de valor. Sin embargo, no pudieron robar el vehículo del artista, por lo que escaparon en otro automóvil, con artículos avaluados en $10 millones.

En declaraciones a Meganoticias, el afectado señaló que "entraron a la casa, se llevaron las cosas (...) el único agredido gracias a Dios fui yo. Tengo a mis tres niños bien, a mi pareja bien, todos tranquilos, así que eso es lo importante. Al final lo material se recupera y no estoy desesperado ni nada. Estoy súper tranquilo, porque con que mi familia esté bien, yo estoy súper bien".

"Por una escalera se metieron por la ventana de mi hijo mayor, lo encañonaron, lo llevaron y mi pareja se los quitó, y ahí cuando yo salgo, me pillo de frente con ellos. Cuando querían agredir a mi pareja, me metí entre medio y me pegaron", agregó.

"No piensen que estamos tristes, siempre hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas. Me siento feliz con que mi familia esté bien, que los niños estén tranquilos, que no estén nerviosos. Eso me da tranquilidad, es más que lo que se hayan llevado, eso me da lo mismo, porque son cosas materiales, van y vienen", concluyó.

Este asalto se suma al registrado previamente en la comuna de Maipú, donde un matrimonio de adultos mayores sufrió un turbazo cuando comía en el patio. Les robaron hasta los regalos de Navidad para sus nietos.

